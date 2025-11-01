پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای استان یزد: محور یزد - تفت همچنان به عنوان پرترددترین محور استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین عقدایی از کاهش محسوس تردد بین استانی در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: در مهرماه سال جاری شاهد افت ۱۵ درصدی تردد نسبت به شهریور بودهایم.
وی با بیان اینکه متوسط تردد ساعتی ثبت شده در مهرماه، معادل ۱۴۴ خودرو بوده است، افزود: مهمترین نکته در آمار تردد مهرماه، کاهش چشمگیر تردد بین استانی است که نشان دهنده کاهش ۱۸ درصدی نسبت به وضعیت مشابه در سال ۱۴۰۳ میباشد.
عقدایی، محور یزد - تفت را همچنان در صدر پرترددترین محورها برشمرد و ادامه داد: تفت - یزد و یزد - مهریز نیز در کنار محور فوقالذکر پرترافیکترین و پرترددترین محورهای استان در این بازه زمانی (مهر ۱۴۰۴) بودهاند.
وی در رابطه با مقاصد پلاکهای مشاهده شده در شبکه راههای استان تصریح کرد: استانهای کرمان با ۱۰ درصد، فارس با ۹ درصد و اصفهان با ۸ درصد، بیشترین سهم را در سفرهای ورودی به استان یزد داشته و در مقابل استانهای اصفهان، تهران و کرمان به ترتیب با ۱۹، ۱۰ و ۹ درصد، بیشترین مقاصد برای خودروهای دارای پلاک استان یزد بودهاند.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان، مهریز و بهاباد را رکورددار بیشترین سرعت تردد دانست و خاطرنشان کرد: متوسط سرعت خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان یزد در مهرماه، ۷۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده که بالاترین سرعت مربوط به محورهای یزد - مهریز، مهریز - یزد و بهاباد - کوهبنان بوده است.