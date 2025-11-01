پخش زنده
سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز پس از تساوی با پیکان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال گفت: اجازه دخالت در مسائل فنی را به کسی نمیدهم.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در نشست خبری پس از دیدار با پیکان در هفه نهم لیگ برتر گفت: بازی از دید من خوب بود. دو تیم با دو رویکرد متفاوت بازی کردند. پیکان از بالا پرس میکرد و فجر که از عقب شروع میکرد. تیم ما در دقایقی به خوبی پرس تیم حریف را شکاندیم. کار ما زمان بر است. ما سبکی را بازی میکنیم که من میخواهم. اگر غلامزاده اشتباه میکند برای سبک من است. کارهای چیپی مانند هشتگ زدن را انجام ندهید. این کارها را تمام کنید. سبک ما نیاز به زمان دارد و تاوان آن را هم دادیم. اگر دوست ندارید بروید مربی دیگر بیاورید. من از این سبکها بلد نیستم. هفته گذشته من و بازیکنان را متهم کردند.
وی ادامه داد: من به بازیکنان گفتم که حرفی که من میزنم سند است. اجازه نمیدهم کسی به بازیکنان من ایراد فنی بگیرد. همه با اخلاق من آشنا هستند. غلامزاده دو سال بهترین گلر لیگ یک بوده است. برخی صحنهها را رسانه باشگاه میتواند بگذارد که چگونه موقعیت ایجاد کرده، این فوتبال نیاز به صبر و حوصله دارد. بلد هستم با بازیکن خود چگونه برخورد کنم. بازیکنان من همه با جان و دل کار میکنند. امروز دو گلی خوردیم که میشد دریافت نکنیم. این یک چیز طبیعی است، نمیخواهم فشار را روی بازیکن بیندازم. بازیکنان من پرچم فجر را بالا بردهاند و سه امتیاز با صدر جدول فاصله دارند. تغییر ذهنیت از لیگ یک با لیگ برتر کار دارد. خیلی پیشرفت کردیم و همچنان کار داریم.
سرمربی فجر سپاسی افزود: خداروشکر سه امتیاز برگشت. اصلا به ما ربطی نداشت و خداروشکر که کمیته استیناف برگرداند. هر بازی به دنبال برد هستم، تقابل استراتژیها زیباست و باید در جریان بازی غالب باشیم. از بازیکنان در برخی زمان بسیار راضی هستم و باید اشتباهات را کمتر کنیم.
قربانی اظهار کرد: اعتقاداتی برای کار خود دارم و براساس خط قرمز خود پیش میروم. باید بدانید کار درست چیست و آن را درست انجام دهیم. فلسفه من این است. این نیاز به کار کردن دارند. خودم و تیمم در این جهت کار میکنیم. اگر در این جایگاه هستم به دلیل زحمتی است که کشیدم. فرهنگ تیمی ما جا افتاده، از بزرگترهای تیم تشکر میکنم. باعث افتخار من است که مربی بازیکنانی مانند مسعود ریگی و... هستم. برخی دوستان هوادارنما هستند. خواهشا اجازه بدهند بازیکنان کار خود را انجام دهند. تیم ما برای سقوط نکردن بسته شده است.
سرمربی فجر ادامه داد: برخی نشستها را درست کنند. برخی مربیان درباره عملکرد داوری قبل بازی صحبت میکنند که این به داور فشار میآورد. ما اول یک سوزن به خود بزنیم. من نمیدانم چگونه اسم داوران را میدانند که قبل بازی برای آنها آرزوی موفقیت میکنند. امیدوارم روزی شود که براساس توان فنی در زمین بجنگیم. آن زمان مشخص میشود که کت تن کیست.