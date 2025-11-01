از برنامه‌های شاد تا تمرین همدلی و استقبال از ۱۳ آبان، در بسته نیمکت این هفته مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، صبح امروز، مدرسه صدرا در منطقه کوثر با یک صبحگاه پرانرژی و خاطره‌انگیز آغاز شد. شعرخوانی «یثنا رضایی» فضای دلنشیمی ایجاد کرد تا دانش‌آموزان پسر این منطقه روز خود را با طراوت آغاز کنند.

گرامیداشت روز دانش‌آموز و ۱۳ آبان

به مناسبت فرارسیدن روز دانش‌آموز و گرامیداشت ۱۳ آبان، مدارس سراسر کشور مراسم‌های پرشوری برگزار کردند. «نیمکت» تصاویر ارسالی از این گردهمایی‌ها را دریافت کرده که گویای تلاش و پویایی دانش‌آموزان پرتلاش این سرزمین است.

میهمان‌نوازی قزوین؛ پیوند مدارس

در یکی از رویداد‌های مهم تبادل فرهنگی، دانش‌آموزان مدرسه علوی تهران میهمان شهر شهیدپرور قزوین بودند.

خنده و هیجان در قاب دوربین

«نیمکت» همیشه پر از لحظه‌های شاد و خودجوش است. در حاشیه مراسم‌ها، یکی از مدارس صحنه برگزاری مسابقه ماست‌خوری بود که با خنده و هیجان فراوان همراه بود و تصاویری صمیمانه را ثبت کرد.

در پایان این روایت شیرین، تصاویر پایانی از دبیرستان امید امام، یادآور دوستی‌ها و خاطرات ماندگار است.