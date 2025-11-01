به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی امروز در نشست اعضای برگزاری این جشنواره افزود : متقاضیان می‌توانند از طریق سایت جشنواره در این دوره شرکت کنند، مراسم پایانی و اعلام برندگان نیز ۲۴ آذر ماه برگزار می‌شود.

فیروز ابراهیمی اضافه کرد: محور موضوعات این جشنواره شامل «رسانه و زنجیره تامین، برند ایرانی، تولید ملی، تشکل‌های صنعتی و کارکرد‌های خلاق رسانه‌ای، رسانه مسوولیت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذار ملی، سیاست‌های رسانه‌ای و حمایت حاکمیتی از تولید ملی، تجربه صنایع در جنگ ۱۲ روزه، پیوند صنعت و فرهنگ برای توسعه خراسان رضوی و صنعت زیرساخت و توسعه» می‌شود.

وی اظهار کرد: موضوعات بخش ویژه این جشنواره شامل «هوش مصنوعی و ترویج تولید ملی و ناترازی روایت ناتوانی تولید» است.

ابراهیمی ادامه داد: آثار منتشر شده در نشریات استانی، کشوری، رسانه‌های برخط دارای مجوز و خبرگزاری‌های رسمی از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ مورد پذیرش و داوری جشنواره قرار خواهند گرفت.

وی گفت: تاکنون ۹۰ اثر به دبیرخانه هشتمین جشنواره تولید ملی و رسانه ارسال شده که امید است با افزوده شدن محور‌های موضوعی جشنواره و تمدید مهلت شرکت در آن، آثار بیشتری پذیرفته شوند.