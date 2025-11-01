پخش زنده
مراسم گرامیداشت شهید مدافع حرم، سردار جبار عراقی و شهدای شهرستان کارون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در یادمان سرلشکر شهید علی هاشمی برگزار شد.
در این مراسم سرهنگ پاسدار احمد صخری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کارون با اشاره به مجاهدتهای سردار شهید عراقی گفت: شهید عراقی نمونه بارزی از ایمان، تواضع و غیرت انقلابی بود که با حضور داوطلبانه در جبهه مقاومت، جان خود را در راه دفاع از حرم اهلبیت (ع) فدا کرد.
وی افزود: یاد و راه شهیدان هیچگاه خاموش نخواهد شد و امروز نسل جوان باید با الگو گرفتن از سیره این دلیرمردان، در مسیر حفظ ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی گام بردارد.
سردار شهید جبار عراقی آبان ماه سال ۱۳۹۴ مطابق با محرم سال ۱۴۳۷ هجری قمری در دفاع از حرم اهل بیت (ع) در خاک عراق بدست گروههای تکفیری -تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.