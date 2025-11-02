محور ۷۰ کیلومتری قره‌پشتلو در زنجان، با ثبت ۱۷۷ کشته و مصدوم در شش‌ماهه نخست امسال، یکی از پرحادثه‌ترین جاده‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محور ۷۰ کیلومتری قره‌پشتلو در زنجان، با ثبت ۱۷۷ کشته و مصدوم در شش‌ماهه نخست امسال، یکی از پرحادثه‌ترین جاده‌های کشور است.

سرانجام با سفر رئیس سازمان راهداری کشور و وعده‌ی تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، قرار است عملیات تعریض و ایمن‌سازی این محور تا ماه آینده آغاز شود.

اکبری در بازدید از برخی مسیر‌های ارتباطی استان به شرایط ترافیکی سنگین و وقوع مکرر حوادث در محور قره‌پشتلو، با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های ایمنی و بهسازی جاده‌ها افزود: باید طرح‌های محور‌های استراتژیک به ویژه با تقاطع غیرهمسطح، به صورت مستمر مورد بازرسی دقیق قرار گیرند تا ضمن نظارت بر کیفیت، روند بهره‌برداری از آنها شتاب گیرد.