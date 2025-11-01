پخش زنده
مراسم پایانی دومین مرحله از مسابقات تخصصی امداد و نجات استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان در این مراسم گفت: با تلاش کمیتههای گوناگون ستاد برگزاری این مسابقات ۵۰۰ نجاتگر در قالب ۱۰۰ تیم طی دو روز در کنار رفاقتهای همیشگی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
دکتر حسن عبودی مزرعی افزود:از تیمهای شرکت کننده در مسابقات، ۶۰ تیم امدادی از آقایان و ۴۰ تیم امدادی نیز از خواهران تشکیل شد که در ۶ رشته نجات در ارتفاع، نجات در سیلاب، نجات در جاده، پیش بیمارستانی، اسکان اضطراری و نجات در آوار مهارتهای امدادی خود را محک زده و توانمندیهایشان را در معرض قضاوت داوران قرار دادند.
وی همچنین با اشاره به هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، این برنامهها را در راستای ارتقای سطح توان عملیاتی، ایجاد تجربه با شبیه سازی بخشهای مختلف مسابقات به صحنههای حوادث واقعی و افزایش سطح سرعت عمل تیمهای عمل کننده در ماموریتهای امدادی عنوان کرد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان بار دیگر به اهمیت تعمیق رفاقتها در کنار رقابت و همچنین تقویت کارگروهی تیمهای مختلف متشکل از اقوام گوناگون را مورد تاکید قرار داد و آن را از اولویتهای اهداف ترسیم شده برای برگزاری برنامههای مختلف بر شمرد.
عبودی مزروعی در جمع نجاتگران خواهر استان خوزستان، تسریع در راه اندازی تیمهای واکنش سریع خواهران و تقویت تیمهای توانا را خواستار شد و ادامه داد: میبایست امکانات رفاهی مناسبی نیز برای مراکز کشیک خواهران نجاتگر در نظر گرفته و تامین شود.
وی با اشاره به نتایج مسابقات توان امدادی و عملیاتی بانوان نجاتگر را سطح بالا و هم تراز با نجاتگر آقا توصیف کرد و آن را حاصل تلاش اعضا و حمایتهای مدرسان و مسئولین در سطوح مختلف صف و ستاد دانست.