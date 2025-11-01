به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین دوره مسابقات کشتی آزاد چند جانبه جام زیتون، گرامیداشت سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه با حضور تیم‌هایی از کرج، قزوین، رشت، لاهیجان و رودبار به میزبانی شهرستان رودبار با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی، پیشکسوتان و علاقه‌مندان به ورزش و آحاد مردم در سالن تختی شهر رودبار برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم‌های کشتی قزوین، لاهیجان و رودبار به ترتیب اول تا سوم شدند.