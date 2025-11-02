نزدیک به ۳۰ تیم نوآور در حوزه هوش مصنوعی و مهندسی نرم‌افزار در استان زنجان فعال است.

زنجان، قطب نوآوری هوش مصنوعی و استارتاپ‌های فناور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در قلب استان زنجان، جمعیتی پویا از نوآوران فنی شکل گرفته است که نزدیک به ۳۰ تیم فناور، شامل استارتاپ‌های مستقل، شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های دانشجویی دانشگاه‌ها، در مرزهای دانش هوش مصنوعی و مهندسی نرم‌افزار فعال هستند.

این تیم‌های نوآور با وجود ساختار سازمانی کوچک، تاکنون بیش از ۲۰۰ نرم‌افزار، اپلیکیشن موبایل و سیستم هوشمند پیچیده طراحی و اجرا کرده‌اند و دستاوردهای آن‌ها فراتر از مرزهای ملی نیز دیده شده است؛ پروژه‌هایشان در شش کشور جهان به رسمیت شناخته شده و به عنوان راهکارهای پیشرو مطرح می‌شوند.

فعالیت‌های این تیم‌ها در حوزه‌های صنعت، زیرساخت‌های شهر هوشمند و پروژه‌های دانش‌بنیان ملی، نشان‌دهنده عمق تخصص و توان اجرایی نسل جدید نوآوران زنجانی است.

کارشناسان معتقدند که نقش‌آفرینی این تیم‌ها نه تنها به تقویت کارآفرینی و حضور نیروی انسانی متخصص در کشور کمک می‌کند، بلکه جایگاه استان زنجان را به عنوان یک قطب نوآوری در سطح جهانی تثبیت می‌کند.