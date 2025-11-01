به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای راهبری تحول اداری استان با اشاره به اهداف و برنامه‌های دولت چهاردهم برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور گفت: روح حاکم بر برنامه‌های دولت، خدمت‌رسانی بی‌منت، صادقانه و کارآمد به مردم است و این مهم جز با اصلاح ساختارها، فرآیند‌ها و افزایش بهره‌وری در نظام اداری محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه استان یزد باید در اجرای برنامه‌های تحول اداری پیشگام باشد، خاطرنشان کرد: انتظار ما از تمام دستگاه‌های اجرایی استان این است که با جدیت کامل، برنامه‌های ابلاغی در حوزه اصلاح نظام اداری را دنبال کنند.

استاندار با تأکید بر برخورد با تخلفات اداری ادامه داد: هدف نهایی، کوتاه کردن مسیر خدمت به مردم، حذف بروکراسی‌های زائد، شفاف‌سازی عملکرد و در نهایت، جلب رضایت و اعتماد عمومی است.

بابایی اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که دستگاه‌های دولتی، مأمن و پناهگاه آنها برای حل مشکلاتشان است. شکل‌گیری این حس اعتماد، در گرو برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان و همچنین تشویق و حمایت از مدیران و کارمندان پاکدست و خدوم است.