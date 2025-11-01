مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری: با بهره برداری از بلوار ایرج افشار تا دهه فجر، ترافیک تقاطع عالم و چهار راه پژوهش به شدت کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقانی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: بلوار ایرج افشار به طول حدود ۲ هزار و ۲۰۰ متر، زیرسازی و سنگ جدول گذاری آن به صورت کامل انجام گرفته و ۸۰ درصد هم آسفالت شده است.

وی از نصب پایه‌های روشنایی این بلوار خبر داد و افزود: با توجه به اینکه بلوار از دانشگاه عبور می‌کند، حصار ضلع شمالی بلوار تقریبا تکمیل و حصار ضلع جنوبی در حال انجام است. پل‌های مسیر که ارتباط دو طرف دانشگاه را به هم متصل می‌کند نیز احداث شده است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در این بلوار ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که بلوار تا دهه فجر به بهره برداری برسد تا ترافیک تقاطع عالم و چهار راه پژوهش به شدت کاهش یابد.