جلسه سالانه کیک بوکسینگ imao خوزستان با هدف برنامه ریزی برای اعزام ورزشکاران استان به مسابقات بین المللی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کیک بوکسینگ imao استان خوزستان در جلسه سالانه این هیئت گفت: در این جلسه علاوه بر تشریح فعالیت ورزشکاران در نیمه دوم امسال ، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری مسابقات استانی و اعزام ورزشکاران انتخابی برای مسابقات کشوری و بین المللی در ما‌های آینده انجام شد.

رسول محمدحسینی با اشاره به تحویل احکام مسئولان کمیته‌های این هیئت افزود : رقابت های انتخابی برای حضور ورزشکاران این رشته در مسابقات بین المللی جوانان و بزرگسالان در دو بخش آقایان و بانوان ۲۴ الی ۲۵ آبان در استان تهران برگزار می شود.

وی گفت : نفرات برتر این مسابقات به رقابتهای بین المللی اعزام خواهند شد.

محمدحسینی با اشاره به موفقیت های کشوری و بین المللی ورزشکاران خوزستانی رشته کیک بوکسینگ imao گفت : در رقابتهای پارسال ۱۲ آقا و ۸ بانو توانستند قهرمانی کشور را کسب کنند ‌و در مسابقات بین المللی نیز سه مدال قهرمانی به دست آوردند.

گفتنی است ، این جلسه با حضور علی آقاجری رئیس هیت انجمن های ورزش های رزمی استان خوزستان ، رسول محمد حسینی رئیس کیک بوکسینگ IMAO استان خوزستان ، رئیس کمیته بازرسی سبک در کشور، مربی و داور بین‌المللی کیک بوکسینگ IMAO ، رئیس کمیته بازرسی هیت انجمن های ورزش های رزمی استان و مریم رضایی نایب رئیس هیت انجمن های ورزش های رزمی استان خوزستان ، نایب رئیس کیک بوکسینگ IMAO استان و مربی و داور فدارسیون در محل اداره کل ورزش و جوانان خوزستان برگزار شد.