نشست مشترک وزارت امور خارجه و وزارت ورزش و جوانان برای هماهنگی تقویت حضور در رویدادهای ورزشی بینالمللی، بهویژه در حوزه فوتبال، به میزبانی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که محمد شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، ابوالقاسم ایمانینژاد مشاور وزیر ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نائب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فوتبال، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال حضور داشتند، ضمن مرور موفقیتهای کمسابقه ورزشکاران ایرانی در حوزههای مختلف ورزشی در سال جاری، بر اهمیت استفاده از همه ظرفیتها برای مشارکت موثر کشورمان در میادین ورزشی تاکید شد.
در این نشست همچنین اقدامات به انجام رسیده و در دست انجام برای حضور قدرتمند تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تشریح و مقرر شد هماهنگیهای لازم در اینخصوص فی مابین دستگاههای ذیربط بهویژه وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه ادامه پیدا کند.