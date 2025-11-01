۵ برگزیده گیلانیِ چهل و هشتمین دوره مسابقات قرانی اوقاف که هفته گذشته در سنندج برگزار شده بود، امروز در مراسمی تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل موسسه تسنیم قرآن و عترت گیلان در این مراسم گفت: چهل و هشتمین دوره مسابقات قرانی اوقاف هفته گذشته در سنندج برگزار شده بود که بسیاری از قاری‌ها و حافظان قرآن گیلانی جزو نفرات برتر شدند.

امیر حجت مرادی افزود: ۵ نفر از فعالان قرانی گیلانی در رشته‌های حفظ، قرائت، همخوانی و همسرایی، ترتیل و قرائت و همچنین تحقیق، رتبه‌های اول تا سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.