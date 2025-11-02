پخش زنده
با گذشت ۳ سال از تصویب و ابلاغ آیین نامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی در هیئت وزیران، این دستورالعمل هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما به گفته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست، این آییننامه به دلیل برخی ایرادها به هیئت دولت بازگردانده شده تا مجددا بازنگری شود.
کیسههای پلاستیکی که امروزه به راحتی در دسترس همگان قرار دارند، به یکی از معضلات اصلی زیستمحیطی در جهان تبدیل شدهاند. این کیسهها که عمدتاً از مشتقات نفت و گاز طبیعی تولید میشوند، علاوه بر مصرف منابع غیرقابل تجدید، در فرآیند ساخت خود نیز موجب انتشار آلایندههای گوناگون در هوا و آب میگردند.
نایلونهای فریزری و کیسههای مخصوص زباله از جمله پرمصرفترین انواع پلاستیکهای روزمره هستند که به دلیل مقاومت بالا در برابر تجزیه، سالها در طبیعت باقی میمانند و موجب آلودگی خاک و منابع آبی میشوند.
انباشت کیسههای پلاستیکی در محیطزیست نهتنها چهره طبیعت را مخدوش میسازد، بلکه حیات جانوران را نیز تهدید میکند. بسیاری از پرندگان و آبزیان با بلعیدن پلاستیکها دچار خفگی یا مسمومیت میشوند.
کارشناسان محیطزیست تأکید دارند که کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی، جایگزینی آنها با کیسههای پارچهای یا تجزیهپذیر و ارتقای فرهنگ مصرف در جامعه، از گامهای اساسی برای حفظ محیطزیست و سلامت نسلهای آینده است.