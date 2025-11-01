به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: عصر روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، شهروندان با تماس با سامانه ۱۲۵، از نشست بخشی از دیوار یک ساختمان پنج‌طبقه مسکونی در منطقه سپیدار خبر دادند.

بابک ربیعی افزود: بلافاصله ستاد فرماندهی عملیات، گروه تخصصی امداد و نجات از ایستگاه شماره ۶۶ را به محل اعزام کرد. تیم اعزامی پس از بررسی میدانی و مشاهده آثار نشست در بخشی از سازه، اقدامات اولیه ایمن‌سازی و کنترل وضعیت را انجام داد.

وی ادامه داد: به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان، ساکنان ساختمان به‌صورت موقت تخلیه و نوار ایمنی در اطراف محدوده حادثه نصب شد. اقدامات لازم برای پایش وضعیت و پیشگیری از بروز هرگونه خطر ثانویه نیز صورت گرفت.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: همچنین اخطار‌های ایمنی لازم به مالک و ساکنان ساختمان صادر و مراتب برای بررسی‌های فنی و اعلام نظر نهایی به کارشناسان نظام مهندسی ارجاع داده شد.