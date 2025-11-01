به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی عیدی‌پور شامگاه امشب اعلام کرد: ساعت ۱۸:۰۱ امروز (شنبه، ۱۰ آبان) آتش سوزی در یک کارگاه شارژ کپسول در کمربندی، روبه‌روی جوادیه گزارش شد و تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی گفت: در پی اعلام این حادثه، ایستگاه‌های ۱۵، ۴، ۳، ۵، ۸، ۲۰ و ۹ به محل آتش سوزی اعزام شدند .

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز تأکید کرد: اخبار تکمیلی درباره این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.

به‌دلیل وقوع این آتش‌سوزی، ترافیک سنگینی در محور کمربندی جوادیه ایجاد شد.

رئیس اورژانس فارس هم اعلام کرد : این حادثه ۹ مصدوم داشت که هفت نفر از آنان در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان و دو نفر به بیمارستان شهید رجایی منتقل شده‌اند.

مسعود عابد افزود: این مصدومان بیشتر به دلیل موج انفجار دچار حادثه شدند چرا که انفجار سنگینی در این حادثه رخ داد.