به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد.

در این بازی‌ها، آرسنال ۲ بر صفر برنلی را شکست داد و با ۲۵ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم‌تر کرد. ویکتور گیوکرش در دقیقه ۱۴ و دکلان رایس در دقیقه ۳۵ گل‌های توپچی‌ها را در این مسابقه به ثمر رساندند.

بازی تاتنهام و چلسی در دربی لندن با برتری یک به صفر چلسی به پایان رسید تا تاتنهام با ۱۷ امتیاز در رده سوم باقی بماند و چلسی هم با امتیاز مشابه به رده چهارم صعود کند. تک گل آبی ها را در این بازی ژائو پدرو در دقیقه ۳۴ درون دروازه حریف جای داد.

منچستریونایتد به مصاف میزبانش ناتینگهام فارست رفت و با تساوی ۲- ۲ متوقف شد. منچستر در این دیدار ابتدا با گل کاسمیرو در دقیقه ۳۴ جلو افتاد، اما مورگان گیبس وایت در دقیقه ۴۸ و نیکولو ساوونا در دقیقه ۵۰ برای ناتینگهام گلزنی کردند تا این تیم ۲ بر یک پیش بیفتد. این پایان کار نبود و یونایتد در دقیقه ۸۱ توسط آماد دیالو به گل دوم رسید تا مسابقه با تساوی به پایان برسد.

این اولین تساوی منچستر پس از ۳ برد متوالی بود. شاگردان روبن آموریم با این تساوی دور از خانه، ۱۷ امتیازی شدند و در رده ششم قرار گرفتند.

در سایر بازی‌ها، فولام با نتیجه ۳ بر صفر ولورهمپتون را از پیش رو برداشت، کریستال پالاس ۲ بر صفر برنتفورد را شکست داد و برایتون هم با ۳ گل از سد لیدز گذشت.

در ادامه هفته دهم از ساعت ۲۳:۳۰ هم لیورپول میزبان استون‌ویلا است.