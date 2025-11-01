به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در فینال تمام قمی رقابت‌های پینگ پنگ منطقه ۶ کشور، محمدمهدی بهدریان سبحان اشعری نماینده دیگر استان قم را شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد و عنوان سومی مشترک به یاسین محمدی از اراک و محمدسینا طاهری از خمین رسید.

۱۲ نفر برتر این مسابقات، به همراه محمدحسن حبیبی، ملی‌پوش جوان تنیس روی میز قم، جواز حضور در رقابت‌های کشوری را به دست آوردند.

۶۵ بازیکن از قم، ۴۳ بازیکن از استان مرکزی و ۴ بازیکن از همدان در مسابقات پینگ پنگ منطقه ۶ کشور با یکدیگر رقابت کردند.

این رویداد به میزبانی خانه تنیس روی میز استان قم برگزار شد.