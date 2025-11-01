به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته هفتم لیگ عربستان امروز شنبه ۱۰ آبان سه بازی برگزار شد.

النصر صدرنشین در ادامه پیروزی‌های پیاپی خود این بار توانست در یک بازی دشوار خانگی با نتیجه دو بر یک مقابل الفیحا به پیروزی برسد.

این بازی تا دقیقه ۱۰۲ با تساوی یک بر یک دنبال می‌شد که داور به کمک VAR یک پنالتی برای النصر گرفت تا کریستیانو رونالدو آن را تبدیل به گل کند و ستاره تیمش در این بازی لقب گیرد.

رونالدو گل نخست را هم روی پاس کومان به ثمر رساند.

النصر با پیروزی که در این بازی به دست آورد ۲۱ امتیازی شد و به صدرنشینی اش در جدول رده‌بندی ادامه داد.

و اما در دیگر بازی حساس الاتحاد مدافع عنوان قهرمانی در ادامه نتایج ناامید کننده خود در فصل جاری با تساوی ۴ بر ۴ مقابل الخلیج متوقف شد و بازهم امتیاز از دست داد.

در سومین بازی امروز هم التعاون ۲ به صفر القادسیه را از پیش رو برداشت.