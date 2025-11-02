به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های بایرن مونیخ و بایرلورکوزن در چارچوب هفته نهم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان شنبه ۱۰ آبان در ورزشگاه آلیانز برگزار شد که در نهایت این دیدار با برتری ۳ بر صفر باواریایی‌ها به پایان رسید.

شاگردان کمپانی در همان نیمه نخست کار را تمام کردند، ابتدا در دقیقه ۲۵ سرژ گنابری و در ادامه در دقیقه ۳۵ نیکولاس جکسون بایرن را با ۲ گل پیش انداختند و در دقیقه ۴۴ هم پاس در عرض کنراد لایمر با اشتباه لوئیک باده مدافع لورکوزن وارد دروازه این تیم شد تا مونیخی‌ها در همان نیمه نخست از کسب ۳ امتیاز این دیدار اطمینان پیدا کنند. ستاره‌های اصلی مونیخ در این دیدار استراحت کردند و کمپانی بدون آنها خیلی راحت توانست به برتری دست پیدا کند.

با این نتیجه بایرن مونیخ با ۲۷ امتیاز و بدون شکست و تساوی جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و در مقابل لورکوزن با ۱۷ امتیاز در رتبه پنجم ایستاد.

در سایر بازی‌های شنبه بوندس لیگا؛ هایدنهایم با آینتراخت فرانکفورت و ماینتس با وردربرمن یک - یک مساوی شدند، لایپزیش ۳ به یک اشتوتگارت را از پیش رو برداشت، مونشن گلادباخ با ۴ گل در زمین سن پائولی به پیروزی رسید و یونیون برلین با فرایبورگ به تساوی صفر - صفر رضایت دادند.