به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام با پیوستن به پویش «به‌سازِ مدرسه، بساز مدرسه» یک‌ماه از حقوق خود را برای کمک به ساخت و نوسازی مدارس در نقاط مختلف استان اختصاص داد.

وی در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش استان ایلام، ضمن اعلام این تصمیم، از همه مسئولان و چهره‌های شاخص استان خواست تا با مشارکت در این پویش، در توسعه فضا‌های آموزشی ایلام سهیم باشند.

کرمی با تأکید بر ضرورت عزم همگانی برای تحقق نهضت مدرسه‌سازی بیان کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌های آموزشی، توجه به تحول در محتوای آموزشی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا ۱۲۴ فضای آموزشی در حال ساخت، تا پایان نیمه دوم سال آینده به بهره‌برداری برسد.

«ایرج زینی وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز از اختصاص کمک‌های مردمی پویش «به‌ساز مدرسه، بساز مدرسه» به ساخت مدارس در مناطق محروم استان خبر داد و عنوان کرد: کمک‌هایی که در قالب این پویش جمع‌آوری می‌شود، برای ساخت مدارس در مناطق محروم، به‌ویژه احداث دو مدرسه مقطع متوسطه در روستا‌های زردلان سردسیر و زردلان گرمسیر هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در برخی روستا‌های شهرستان هلیلان، خانواده‌ها از ادامه تحصیل فرزندانشان در مقطع متوسطه دوم استقبال نمی‌کنند، مطرح کرد: با اجرای برنامه‌های فرهنگی و حضور کارشناسان آموزش و پرورش در این مناطق، در تلاش هستیم این مشکل را برطرف کنیم.

از دیگر مصوبات نشست شورای آموزش و پرورش استان می‌توان به توزیع ۵۰ نوبت شیر رایگان در مدارس ابتدایی و آغاز ساخت مدرسه جدید در محله پیچ عاشوری شهر ایلام اشاره کرد.