به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان :

- بلوار قدس خیابان قدس ۲۵ و قدس ۲۷ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

ابتدای جاده نظامی وخیابان احمد پناهی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح

شاهرود:

بلوار آزادی حدفاصل چهارراه بنیاد شهید الی میدان بسیج از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر

گرمسار:

-برق بلوار آیت الله کاشانی حدفاصل خیابان شهید نمکی الی خیابان شهید حسین رامه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر