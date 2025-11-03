پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان :
- بلوار قدس خیابان قدس ۲۵ و قدس ۲۷ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر
ابتدای جاده نظامی وخیابان احمد پناهی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
شاهرود:
بلوار آزادی حدفاصل چهارراه بنیاد شهید الی میدان بسیج از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر
گرمسار:
-برق بلوار آیت الله کاشانی حدفاصل خیابان شهید نمکی الی خیابان شهید حسین رامه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر