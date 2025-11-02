در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان، هفت تن شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المیادین گزارش داد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی خودرویی را در منطقه «دوحه کفرمان» در شهرستان النبطیه هدف قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که در نتیجه حمله مذکور چهار شهروند لبنانی به شهادت رسیدند و سه نفر نیز مجروح شدند.

منابع محلی اعلام کردند که شدت انفجار به اندازه‌ای بوده که خودرو به‌طور کامل منهدم شده است.

پیش از این نیز منابع خبری در جنوب لبنان گزارش داده‌ بودند که یک پهپاد دیگر متعلق به رژیم صهیونیستی شهرک «کفرصیر» در همان منطقه را هدف قرار داده است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که مناطق جنوبی لبنان از زمان اجرای توافق آتش‌بس همچنان شاهد نقض‌های مکرر و حملات پهپادی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی هستند و ساکنان این مناطق در شرایطی ناپایدار و پرتنش به سر می‌برند.