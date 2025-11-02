پخش زنده
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد که در خصوص حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در نزدیکی آبهای ساحلی ونزوئلا، مسکو از نزدیک تحولات این کشور را زیر نظر دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی کرملین در گفتوگو با خبرگزاری تاس درباره گزارش روزنامه واشنگتن پست مبنی بر اینکه نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به دلیل تهدیدات نظامی ایالات متحده علیه این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ارسال تسلیحات نظامی کرده است، گفت: ما از نزدیک اوضاع ونزوئلا را زیر نظر داریم.
به نوشته خبرگزاری تاس، روزنامه آمریکایی «میامی هرالد» پیشتر در گزارشی به نقل از منابع آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، نوشت که آمریکا تصمیم گرفته است به مواضعی در داخل ونزوئلا حمله کند.
بر اساس گزارش این روزنامه، برنامهریزی انجام این حملات انجام شده و ممکن است ظرف چند روز یا حتی چند ساعت آینده آغاز شود.
در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر در گفتوگو با خبرنگاران این موضوع را که در حال بررسی حمله به ونزوئلا است یا تصمیمی در این مورد گرفته است را تکذیب کرد.
روزنامه نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داده بود که ترامپ در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) دستور پایان دادن به تمام تلاشها برای دستیابی به توافق دیپلماتیک با ونزوئلا را صادر کرده است.
آمریکا در هفتههای اخیر چند حمله به قایقهایی که ادعا شده حامل مواد مخدر بودند، انجام داده و مدعی شده است که این قایقها از مبدا ونزوئلا حرکت کرده بودند.
ایالات متحده در پوشش «جنگ مواد مخدر»، نسبت به استقرار هشت کشتی جنگی، یک هزار و ۲۰۰ موشک، یک زیردریایی هستهای، سه ناوشکن با حدود چهار هزار و ۵۰۰ سرباز از جمله ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی در جنوب کارائیب اقدام کرده است.
آمریکا کارتل مواد مخدر «د لوس سولس» (کارتل خورشید) را با دولت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا مرتبط دانسته و پاداش برای اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود را از ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.