به شکرانه برداشت محصول انار ،جشنواره پاییزی انار در جوشان شهرگلباف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، انار جوشان معروف به انار دانه سیاه بدلیل کیفیت، ماندگاری فراوان و طعم خوب مشتریان زیادی دارد.
محمد خانی سرپرست اداره جهاد کشاورزی گلباف اظهار داشت: سطح زیر کشت انار در گلباف دویست و شصت هکتار است که از هر هکتار هشت تا ده تن انار برداشت میگردد وبدلیل کیفیت بالا و مرغوبیت خاص، مورد توجه مردم قرار گرفته و به استانهای مختلف کشور ارسال میشود.
به همین منظور جشنوارهای برای معرفی انار جوشان برگزار شد.