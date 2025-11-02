پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان، گفت: برای ۹۰۰ هکتار از بستر رودخانههای استان سند تکبرگی دریافت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا اخلاصمند با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه شرکت در دو سال گذشته افزود: بودجه جاری شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۹ میلیارد تومان بود که امسال به ۴۲۸ میلیارد تومان افزایش یافته است و افزایش چند درصدی را نشان میدهد.
او افزود: در حوزه مدیریت منابع آب، تاکنون ۱۶۸۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی، ۱۵۸۱ دستگاه کنتور هوشمند نصب، و ۱۴۱۵ پروانه بهرهبرداری اصلاح و تعدیل شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان تأکید کرد: همچنین لایروبی رودخانهها به طول ۷۸ کیلومتر، آزادسازی بسترها در سطح ۸۴ هکتار و تعیین بستر رودخانهها به طول ۵۱۸ کیلومتر انجام گرفته است.
اخلاص مند تصریح کرد: برای ۹۰۰ هکتار از بستر رودخانههای استان سند تکبرگی اخذ شده و ساخت و راهاندازی پنلهای خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات نیز به انجام رسیده است.
او گفت: همچنین اتاق سرور شرکت بهروزرسانی و ناوگان خودرویی نوسازی شده و مجوز استخدام ۲۵ نفر و جذب ۱۲ نفر از نخبگان نیز اخذ شده است.
اخلاصمند افزود: در حوزه عمرانی، پروژه خط انتقال آب از سد تالوار به همدان شامل ۱۴۰ کیلومتر خط اصلی، سه ایستگاه پمپاژ، مخزن تعادلی و تصفیهخانه شیخیجان در حال اجراست که با نصب دستگاه اوزنزنی و تکمیل ساختمان ایستگاه، ظرف یکی دو ماه آینده به بهرهبرداری کامل میرسد.
او تأکید کرد: پیشرفت فیزیکی سد خرمرود از ۵۵ درصد به ۹۰ درصد رسیده و تفاهمنامهای برای اجرای طرح انتقال پساب به منطقه ویژه جهانآباد نیز منعقد شده است و همچنین تصفیهخانه سد سرابی تویسرکان افتتاح و مطالعات جامع آب آشامیدنی و صنعت استان آغاز شده است.