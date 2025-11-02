به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر «حاجیه فضه علی‌نژاد» مادر شهید والامقام «علیرضا میرزایی برنجستانکی» در قائم‌شهر و پس از ۳۸ سال صبر و انتظار، در جوار آرامگاه فرزندش به خاک سپرده شد.

پیکر این مادر فداکار که ۷۹ بهار زندگی را پشت سر گذاشته بود، از مسجد صاحب‌الزمان (عج) ساروکلا تا گلزار شهدای امامزاده اسماعیل قائم‌شهر تشییع شد تا پس از سال‌ها دوری، به پسر شهیدش بپیوندد.

شهید «علیرضا میرزایی برنجستانکی» متولد اول خرداد ۱۳۴۷ بود که در ۲۲ فروردین ۱۳۶۵ و در اوج جوانی، در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به فیض عظمای شهادت نائل آمد.