به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۱۱ آبان در خرمشهر با ۱۲۶، شادگان با ۱۰۱، ماهشهر با ۱۳۱، کارون با ۱۲۵، ملاثانی با ۱۲۰، باغملک با ۱۱۱، شوشتر با ۱۴۵، دزفول با ۱۱۶ و اندیمشک با ۱۴۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز با ۱۵۹، هویزه با ۱۷۴ و بهبهان با ۱۵۸ میکروگرم بر مکتر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

شاخص کیفی هوا در آبادان، آغاجاری، ایذه، مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و شوش در وضع زرد و قابل و دزپارت در وضع سبز و پاک قبول دارد.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.