هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته از ۲۰ تا ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بوشهر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی و رئیس انجمن خرما در نشست خبری به مناسبت هفتمین نمایشگاه بین المللی و جشنواره تخصصی خرما و صنایع وابسته بوشهر در اتاق بازرگانی گفت:۵۵ شرکت در زمینه تولید، تامین، فرآوری، بستهبندی، ماشینآلات، صادرات، کشاورزی، صنایع دستی مرتبط با خرما از استانهای بوشهر، تهران، خراسان رضوی، فارس، قزوین، اصفهان، یزد، قم، هرمزگان، خوزستان در این رویداد حضور دارند.
ندیر پور جم اضافه کرد: هیاتهای تجاری از کشورهای مختلف ویتنام، بنگلادش، اندونزی ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و سه کشور کشورهای آفریقایی برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند.
وی اظهار داشت: از اهداف برگزاری این رویداد میتوان به افزایش ارزش افزوده در زنجیره خرما، استقرار استانداردهای بین المللی در نخلستانها و ثبت بودجه سنواتی برای مقابله با آفات دائمی خرما اشاره کرد.
وی با اشاره به صادرات ۲۲۰۰ تن خرمای بوشهر طی سال جاری از گمرکات استان بوشهر و بندر شهید رجایی، این رشد صادرات را حاصل تلاش مستقیم تولیدکنندگان، فعالان صنایع بستهبندی، فرآوری و بخش کشاورزی استان دانست و افزود: توسعه بازارهای صادراتی تنها بخشی از دستاوردهای جشنواره است.
رئیس انجمن خرمای استان در ادامه به تفاهم نامه سه جانبه برای کمک به نخلیلات اشاره کرد و گفت: یک تفاهمنامه سه جانبه بین اتاق ایران، سازمان ملی استاندارد و جهاد کشاورزی برای استقرار استانداردهای بین المللی در نخیلات منعقد خواهد شد که میتواند به تحولات نخیلات کمک شایانی کند.
پور جم برگزاری نمایشگاههای پیشین را در رونق بازارهای صادراتی موثر دانست و افزود: تا کنون بر روی تثبیت بازارهای هدف کار میکردیم ولی، چون رقبای ما در حال گرفتن این بازارها هستند باید اقدامات موثرتری انجام دهیم.