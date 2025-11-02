کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز به ویژه بعدازظهر و شب ناپایداری دریایی در هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در مناطق دور از ساحل شرایط جوی آرامی برقرار خواهد بود، اما در بعدازظهر و شب، افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی در بیشتر نقاط خلیج فارس، تنگه هرمزودریای عمان پیش بینی می‌شود و دریا مواج خواهد شد.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی از تردد در این مناطق دریایی خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان، بوشهر، کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و فراساحل این مناطق خودداری شود و فردا نیز تداوم این شرایط جوی و دریایی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از روز سه شنبه تا پنجشنبه ۱۵ آبان تحت تاثیر و نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار، در نیمه شرقی استان ناپایداری شدید جوی و دریایی پیش بینی می‌شود وسبب وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی، گرد و خاک، کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا و مواج شدن دریا خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی امروز وفردا، دمای استان تغییر چندانی نخواهد داشت و روز‌های پایانی هفته کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.