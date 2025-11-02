پخش زنده
امروز: -
منصور جاوید زاده از محیط بانان شهرستان پارس آباد، محیط بان برتر کشوری شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست اردبیل، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در مراسمی که بمناسبت روز ملی محیطبان، و تجلیل از محیطبانان برتر کشوری با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد آقای منصور جاویدزاده، محیطبان سختکوش شهرستان پارسآباد، بهعنوان محیطبان برتر کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
کیومرث سفیدی افزود: همچنین آقای محمد دشتی از شهرستان بیلهسوار و آقای محمد فتحی از شهرستان کوثر بهعنوان محیطبانان نمونه استانی انتخاب و از آنان نیز تقدیر و قدردانی بهعمل آمد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از زحمات و تلاشهای شبانهروزی محیطبانان استان در پاسداری از طبیعت و حیاتوحش قدردانی کرد و این افتخار را برگ زرینی در کارنامه خدمترسانی محیطبانان استان اردبیل دانست.