پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه کتاب مهریز با عرضه ۳۵ هزار جلد کتاب در سالن چندمنظوره فرمانداری مهریز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب شهرستان مهریز با حضور مسئولان شهرستان و جمعی از علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی در محل سالن چندمنظوره فرمانداری مهریز افتتاح شد.
فرماندار مهریز گفت: یکی از اقدامات ارزشمند فرهنگی در شهرستان مهریز، توجه به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است و برگزاری این نمایشگاه با هدف دسترسی آسانتر مردم، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، به منابع مورد نیاز خود صورت میگیرد.
عسکرزاده، افزود: این نمایشگاه با تخفیفهای ویژهای برای شهروندان همراه است تا زمینه خرید و مطالعه کتاب در میان قشرهای مختلف جامعه بیش از پیش فراهم شود.
کمالیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز نیز اظهار داشت: از دهم تا نوزدهم آبانماه، علاقهمندان میتوانند از چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب مهریز بازدید کنند.
وی با اشاره به جزئیات این رویداد گفت: در این نمایشگاه بیش از دو هزار و پانصد عنوان در مجموع ۳۵ هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع فرهنگی، علمی، دینی، آموزشی و کودک و نوجوان عرضه شده است.
کمالیان هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ مطالعه و فراهم کردن فضایی برای آشنایی نسل جوان با تازههای نشر و کتاب دانست.