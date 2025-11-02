شنبه‌شب ده‌هاهزار نفر از مخالفان دولت الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان در سالگرد حادثه ریزش نمای ساختمان ایستگاه راه‌آهن شهر نووی‌ساد که به کشته‌شدن ۱۶ تن انجامید، در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، این تظاهرات که جمعیت شرکت کنندگان در آن بر اساس آمار رسمی حدود ۳۹ هزار نفر تخمین زده شده است، بزرگترین تظاهرات در تاریخ این شهر ارزیابی می‌شود هر چند برخی دیگر از منابع خبری تعداد شرکت‌کنندگان را تا دو برابر آمار رسمی اعلام کرده‌اند.

این تجمع با به پرواز درآمدن ۱۶ فانوس و سکوت ۱۶ دقیقه‌ای، به صورت نمادین به یاد هر یک از قربانیان، به پایان رسید.

براساس اعلام برخی از منابع خبری، برگزارکنندگان که در میان آنها دانشجویان نیز حضور داشتند، به دلیل ترس از حوادث احتمالی، پایان تجمع را کمی زودتر اعلام کردند، زیرا به گفته آنها «افراد مشکوکی در میان جمعیت مشاهده شده بود.»

در پایان همچنین بنری از سوی معترضان بر روی قلعه پترووارادین شهر نووی‌ساد نصب شد که روی آن نوشته بود: «از فردا، یک روز در میان همدیگر را خواهیم دید.» پیامی که نشان از عزم مخالفان برای ادامه تجمعات و تظاهرات علیه دولت اکساندر ووچیچ دارد.