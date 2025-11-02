به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل ۸۵۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو حامل از سوخت کشف شده، ۷۰۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: ماموران نیروی انتظامی بیرجند هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.