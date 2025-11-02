پخش زنده
مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان کرمان گفت:در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان زکات جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درجلسه شورای زکات استان مدیر کل کمیته امداد استان گفت: از تلاشهای ۱۸۶ نفر از روحانیون فعال در رویداد زکات فطره سال قبل تجلیل شده و ۹۰ نفر از مبلغان مودیان و موثران زکات تجلیل به مشهد مقدس اعزام شدند.
آقای عسگری نژاد افزود: کمک شده تا۱۳۵۰۰ تن محصول پیاز به همت شوراهای زکات و کمیته امداد بین نیازمندان شهرهای مختلف و سایر استانها توزیع شود و در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان مجموع زکات جمع آوری شده است.
استاندار کرمان هم گفت: زکات نقطه تلاقی مسائل عبادی با موضوع عدالت اقتصادی است و اگر این فریضه دینی را بخوبی در کنار دیگر فرائض اجرا کنیم مسائل اقتصادی کشور میتواند بهتر مدیریت شود و میتوان آن را از یک کار مقطعی به یک نظام دائمی اقتصادی تبدیل کنیم تا معیشت پایدار جامعه فراهم شود.
آقای طالبی گفت: در استان کرمان ظرفیت بسیار بالایی در موضوع زکات وجود دارد بحث کشاورزی و دامپروری که روی این موضوع اگر سرمایهگذاری شود میتوان مدیریت و بهره وری مناسبی داشته باشیم.
وی تاکید کردهدایت منابع زکات باید به سمت تولید و توانمندسازی جوامع صورت بگیرد.
حجت الاسلام والمسلیمین علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان هم گفت: زکات عامل بسیار مهمی است که فرد را به جامعه متصل میکند وظرفیت زکات واجب و مستحب استان باید بسیار بیشتر باشد و تا نقطه هدف فاصله زیادی داریم.