ثبت نام آزمون ورودی دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ امشب به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبتنام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام میشود.
هر متقاضی آزمون فوق بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون میتواند در یک کدرشته امتحانی ثبتنام و در آزمون شرکت کند. متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبتنام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبتنام در آزمون اقدام کنند.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار میشود.
پذیرفتهشدگان دورههای روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند.
این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند. همچنین تمام پذیرفته شدگان دورههای روزانه در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۵، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند.
پذیرفته شدگان دورههای غیر روزانه آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دورههای غیرروزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) مانند سالهای گذشته میتوانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ ثبتنام و شرکت کنند.
این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.