به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،پروژه تعریض و چهار بانده کردن جاده «سه راهی ایواوغلی» تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو حدود ۲۵ سال پیش کلنگ زنی شده اما وعده اتمام آن از دولتی به دولت دیگر روی زمین مانده است.

پروژه تعریض جاده خوی- ماکو در پنج قطعه تعریف شده که سه قطعه آن به طول ۲۶ کیلومتر پیمان سپاری شده و ۲۵ کیلومتر مابقی نیز با مصوبه هیات وزیران و تامین مالی آن، در دست پیمان سپاری است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام حدود4ساله که تعریض سه راهی خوی و ایواوغلی وجاده بسمت ایواوغلی دردست تعریضه که هنوز به اتمام نرسیده و مشکلاتی برای تردد کنندگان بوجود آورده درخواست تسریع در اتمام پروژه راداریم