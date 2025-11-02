شهروند خبرنگار ما از تشکیل گرد و غبار و آلودگی هوای منطقه شرق تهران توسط کارخانه های شن و ماسه گلایه کرد و خواستار رسیدگی شد.

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کارخانه های تولید شن و ماسه با رعایت نکردن اصول زیست محیطی باعث ایجاد شدید گرد غبار و پخش شدن آن به سطح شهر به خصوص منطقه شرق تهران شده اند.

پیام شهروند خبرنگار به شرح زیر است.؛ با سلام در محله حکیمیه در مسیر تهران به جاجرود گودآبعلی تعدادی از کارخانه های تولید شن ماسه با رعایت نکردن اصول زیست محیطی اقدام به ایجاد شدید گرد غبار و پخش شدن آن به سطح شهر به خصوص منطقه شرق تهران مینماید.

پیگیری های صورت گرفته از سازمان محیط زیست هیچ گونه ثمری نداشته و هر روز اقدام به الوده سازی شهر تهران مینمایند. عمده ساعت کار این کارخانه ها به دلیل پنهان کردن از دید ارگانهای ناظر بعد از ساعت اداری ۷ الی ۸ شب میباشد. لذا خواهشمند است برای حفظ سلامتی وجان همشهریان اقدامات لازم را به عمل آورید.

با تشکر از صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران و برنامه پرمخاطب وپیگیر ۲۰.۳۰.