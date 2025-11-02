پخش زنده
فصل تازهای از کار کشاورزی با کاشت سیر در ۴۵۰ هکتار از زمینهای زراعی شهرستان طارم استان زنجان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: در سال زراعی جدید، بیش از ۶۰۰ بهرهبردار طارمی کار کشت سیر را آغاز کردهاند و پیشبینی میشود در بهار سال آینده بیش از ۱۸ هزار تن سیر از مزارع این شهرستان برداشت شود.
یارمحمدی با بیان اینکه سیر مهمترین محصول زراعی و یکی از ارکان اصلی اقتصاد محلی طارم به شمار میآید، گفت: این محصول علاوه بر نقش اقتصادی، به دلیل خواص دارویی و ارزش غذایی بالا، بهعنوان «اکسیر سلامتی» شناخته میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر، کشاورزان در فرآیند کاشت و برداشت سیر با مشکلاتی همچون نوسانات بازار و هزینههای بالای تولید مواجه بودهاند، اما با برنامهریزیهای انجامشده و حمایتهای فنی، امید میرود تولید امسال باکیفیتتر از سالهای گذشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی طارم خاطرنشان کرد: بخشی از کشاورزان که کشت خود را زودتر آغاز کردهاند، اکنون در مرحله داشت محصول هستند و با تلاش مضاعف در مسیر تولید محصولی سالم و باکیفیت گام برمیدارند.