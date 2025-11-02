به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهاب ثابت راسخ فرماندار ورزنه گفت: در این جشنواره که با هدف معرفی آثار تاریخی، تقویت کسب و کار‌های خرد، توسعه مشاغل خانگی و ایجاد بازار فروش روستایی به مدت دو روز برگزار شد اهالی ۴٠ روستای شرق استان و گردشگران داخلی و خارجی حضور داشتند.

سید جلال فاطمی معاون دفتر امور روستایی استانداری نیز با اشاره به نقش مؤثر این جشنواره‌ها در رونق اقتصادی و نشاط اجتماعی افزود: تاپایان امسال ١٠٠ جشنواره روستایی دیگر با موضوع هاو ابعاد مختلف در استان اصفهان برگزار می‌شود.

در این جشنواره نمایشگاه صنایع دستی، مواد غذایی و بازی‌های بومی محلی با هدف آشنایی با فرهنگ منطقه و فراهم آوردن فضایی شاد برگزار شد.