شبکه‌های تهران، دو و یک، به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، ویژه برنامه‌های متنوعی پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تهران با تولید ویژه‌برنامه‌ای جامع، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان و راهپیمایی ضداستکباری را به صورت زنده از مقابل لانه جاسوسی و همچنین از داخل استودیو با پوشش تمامی شبکه‌های سیما پخش می کند.

پوشش مراسم از روز‌های یکشنبه و دوشنبه، یازدهم و دوازدهم آبان‌ در قالب برنامه‌ای استودیویی و زنده از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود. این برنامه که تمامی شبکه‌های سیما را پوشش می‌دهد، به بررسی ابعاد مختلف استکبارستیزی و گفت‌و‌گو با کارشناسان می‌پردازد.

سه‌شنبه، سیزدهم آبان، گزارش زنده و میدانی، از مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران پخش خواهد شد.

این ویژه‌برنامه که کاری از گروه «تهران و شهروندی» است، با اجرای جمعی از مجریان نام آشنای شبکه تهران همچون: «بهروز تشکر»، «محمدحسین مولایی»، «مرتضی پرنیان» و «فرشید فهیم»، «زهرا پورابراهیم»، «فاطمه باقری» و «زهرا صارمی» پخش می شود.

به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، شبکه دو با ویژه‌برنامه‌ها و بخش‌های متنوع، روایتی از بصیرت، شجاعت و بیداری نسل جوان ایران را پیش روی مخاطبان خود قرار می‌دهد.

در ویژه‌برنامه‌های این روز، «صبحانه ایرانی» صبحگاهی متفاوت را با گفت‌و‌گو درباره نقش نوجوانان در شکل‌گیری انقلاب و مسئولیت اجتماعی نسل امروز آغاز می‌کند. این برنامه به تهیه‌کنندگی امیرعلی آزادی و اجرای المیرا شریفی‌مقدم، مجید یحیایی و محمد قاسمی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ صبح پخش می‌شود.

برنامه طنز اجتماعی «پاورقی» به تهیه‌کنندگی مهراد نجفی و اجرای محمدرضا شهبازی، با نگاهی نقادانه و زبانی طنز، بازتاب‌های مجازی و رسانه‌ای پیرامون روز دانش‌آموز را مرور می‌کند. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۴۵، پخش می‌شود.

برنامه گفت‌و‌گو محور «زمانه»، با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی و تهیه‌کنندگی سیدمجید اکرمی، با محور تحلیل رویداد‌های روز جامعه و نگاه جوانان به مفاهیم استقلال، آزادی و مسئولیت‌پذیری، میزبان مخاطبان خواهد بود. این برنامه به طور ویژه این هفته روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه دوازدهم و سیزدهم آبان ماه حوالی ساعت ۲۲، پخش می‌شود. همچنین به صورت روتین هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۲۳ میزبان مخاطبان شبکه دو سیماست.

برنامه «عصر خانواده» نیز با گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون نقش خانواده، به‌ویژه مادران در تربیت نسل انقلابی و متعهد، روی آنتن می‌رود. این برنامه به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی و اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی، شنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۱۸ پخش می‌شود.

همچنین، پخش مستند‌های ویژه از جمله مستند «چهارصد و چهل و چهار روز» (سه‌شنبه ۱۳ آبان حوالی ساعت ۱۵)، فیلم‌های سینمایی و نماهنگ‌های ویژه با حال‌وهوای میهنی، از دیگر تدارکات شبکه دو برای این روز است.

به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شبکه یک ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «یوم‌الله» را از روز شنبه دهم تا سه‌شنبه سیزدهم آبان از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۰۰، به‌صورت زنده پخش می‌کند.

این ویژه‌برنامه با هدف بازخوانی هفتاد و دو سال دشمنی آمریکا علیه ملت ایران و تبیین ابعاد تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این تقابل طراحی شده است.

در طراحی و تولید برنامه «یوم‌الله» با هدایت مدیر شبکه یک ، از چند هفته پیش کار گسترده‌ای صورت گرفته و گروه‌های مختلف تولیدی در بخش‌های گوناگون به‌صورت هماهنگ فعالیت می‌کنند.

برنامه شامل بخش‌های متنوعی همچون گفت‌و‌گو با کارشناسان برجسته کشور، مرور تاریخی وقایع ۱۳ آبان سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، بازخوانی سرود‌های انقلابی، دعوت از چهره‌های حاضر در تسخیر سفارت آمریکا، نشست‌های پرسش و پاسخ دانشجویی، بررسی جنایات آمریکا در جهان، پخش مستند «اینجا سفارت نیست» و پوشش همایش «ما و غرب» است.

همچنین خانواده معظم شهدا، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، فعالان ضدآمریکایی ایرانی و خارجی و جمعی از هنرمندان در بخش‌های مختلف این برنامه حضور خواهند داشت.