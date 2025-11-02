\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647 \u0628\u0631\u0642 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u00ab\u06a9\u0631\u062f \u0644\u0627\u063a\u0631\u06cc\u060c \u0639\u0644\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u060c \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f\u00bb \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f0\u06f9:\u06f1\u06f0 \u062a\u0627 \u06f1\u06f2:\u06f1\u06f0 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.