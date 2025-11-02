پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز: ۱۴۰ دانشآموز این شهرستان در قالب چهار اتوبوس برای حضور در اردوی راهیان نور جنوب اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دشتآبادی افزود: ۱۴۰ دانشآموز این شهرستان در قالب چهار اتوبوس برای حضور در اردوی راهیان نور جنوب اعزام میشوند.
وی افزود: این اعزام در چارچوب برنامههای فرهنگی و تربیتی ناحیه و با هدف آشنایی دانشآموزان با یادمانهای دفاع مقدس انجام میشود.
وی بیان کرد: در طول این اردو، بازدید از برخی مناطق عملیاتی جنوب کشور در دستور کار قرار دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز گفت: برنامه راهیان نور دانشآموزی ویژه مدارس مهریز هر سال برگزار میشود و امسال نیز با پیشبینیهای انجام شده، دانشآموزان با جلوههای ایثار رزمندگان اسلام در دوران دفاع هشت ساله آشنا میشوند.