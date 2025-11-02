حاجیه‌خانم رقیه غورقانلو، مادر گرانقدر شهید عباس ندرخانلو از شهدای شهرستان خدابنده، پس از سال‌ها فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حاجیه‌خانم رقیه غورقانلو، مادر گرانقدر شهید عباس ندرخانلو از شهدای شهرستان خدابنده، پس از سال‌ها فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این مادر صبور و فداکار امروز (۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴) با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم قدرشناس استان زنجان تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید عباس ندرخانلو هشتم تیرماه سال ۱۳۵۲ در روستای چلاخور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد و به عنوان سرباز نیروی انتظامی در حال خدمت بود.

این شهید والامقام در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۷۲ در منطقه مارمیشو ارومیه هنگام درگیری با نیرو‌های ضدانقلاب، بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در مزار بالای شهرستان زنجان آرام گرفت.

یاد و نام این مادر مؤمنه و فرزند شهیدش همواره در دل مردم قدرشناس استان زنجان زنده و جاوید خواهد ماند.