سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از آغاز عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی برج قلعه تاریخی معاذ در شهرستان فهرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی نیکرو ضمن تأکید بر اهمیت مرمت و احیای ابنیه تاریخی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و هویت تاریخی استان کرمان گفت : عملیات اجرایی مرمت قلعه تاریخی معاذ شهرستان فهرج با تخصیص اعتبار بیش‌ از ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد .

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی کرمان افزود : در این مرحله از عملیات مرمت خاک‌برداری ، مرمت با خشت، اندودکاری، بندکشی و استحکام بخشی بنا در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و مرمت بنا‌های تاریخی شهرستان فهرج گفت : فهرج از کهن‌ترین مناطق استان کرمان بوده و وجود آثار متعدد تاریخی ارزشمند در این شهرستان، گویای پیشینه غنی فرهنگی و معماری آن است که مرمت و حفاظت از این آثار نه‌ تنها موجب صیانت از هویت تاریخی منطقه می‌شود، بلکه زمینه‌ توسعه گردشگری فرهنگی و رونق اقتصادی در این شهرستان را فراهم خواهد کرد.

تاریخ برج معاذ با توجه به نوع معماری این قلعه تاریخی به دوره ساسانیان بر می‌گردد. دور تا دور قلعه اتاق‌هایی قرار دارد که جهت سکونت اهالی قلعه بوده‌ است.در اطراف قلعه نیز ۶ برجک به ارتفاع ۸ متر وجود دارد که جهت دیده‌بانی استفاده می‌شدند .