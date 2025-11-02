به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ موضوع بسته مهربانوی این هفته، بانوی کارآفرین و خیاط اسفراینی است که توانسته با آموزش و راه اندازی کارگاه تولیدی، زمینه اشتغال شماری از بانوان را فراهم کند.

خانم فنائی کارآفرین موفق اسفراینی که خیاطی خودش را از یک کارگاه کوچک و با یک چرخ خیاطی آغاز کرده است.

وی امروز این کارگاه را با تلاش و پشتکاری قوی به یک کارگاه بزرگ تبدیل کرده که در آن نه تنها لباس‌های زیبا تولید می‌شود بلکه امید و انگیزه برای پیشرفت را به بانوان دیگر منتقل می‌کند.