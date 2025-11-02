پخش زنده
در ادامه برنامههای هفته پدافند غیرعامل، خانه محیط زیست شهرستان لاهیجان میزبان جمعی از دانشآموزان پایههای دوم و سوم ابتدایی بود تا مفاهیم بنیادین پدافند غیرعامل به زبان ساده و قابل فهم برای کودکان آموزش داده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امیری رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان، گفت: این برنامه با حضور مربیان و دانشآموزان کلاسهای اول تا پنج ابتدایی با هدف آشنایی نسل نو با مفاهیم پدافند غیرعامل، بهویژه پدافند زیستی، برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کارشناس اداره با ایجاد فضایی صمیمی و کودکمحور، به توضیح ابتدایی مفهوم پدافند و پدافند غیرعامل پرداخت و با بهرهگیری از مثالهای ساده و ملموس، دانشآموزان را با موضوعاتی، چون پدافند زیستی، نمونههای آفند زیستی و راهکارهای مقابله با آن آشنا کرد.
امیری با تأکید بر نقش کلیدی مدارس در آموزش پدافند غیرعامل افزود: مدرسه یکی از مهمترین بسترهای تربیتی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه پدافند غیرعامل است و اولیای مدارس میتوانند با جدیت در این مسیر، دانشآموزان و خانوادههای آنان را نسبت به اهمیت این موضوع حساس و آگاه سازند.
بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و دانشآموزان با اشتیاق به طرح سوالات خود پرداختند.
در پایان نیز مقرر شد دانشآموزان با انجام تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعات پدافند و پدافند زیستی، مطالبی را جمعآوری کرده و آثار برگزیده با اهدای جوایز مورد تقدیر قرار گیرند.