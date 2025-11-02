پخش زنده
امروز: -
بهمنظور آشنایی بیشتر دانشآموزان با کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه، جمعی از دانشآموزان مدرسه شهید قرنی مهاباد از کتابخانه عمومی شیخ شلتوت این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جریان این بازدید، دانشآموزان ضمن آشنایی با بخشهای مختلف کتابخانه، با نحوه عضویت و خدمات ارائهشده به اعضا آشنا شدند.
حجتالاسلام حیدر بیغمی، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد، هدف از این برنامه را نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان دانشآموزان عنوان کرد و گفت:برای آشنایی بیشتر دانشآموزان با محیط کتابخانه و ترویج فرهنگ مطالعه، امروز آنها را به کتابخانه شیخ شلتوت آوردیم تا از نزدیک با فضای کتاب و کتابخوانی آشنا شوند.
چیا قادری، مسئول کتابخانه شیخ شلتوت مهاباد نیز با اشاره به ظرفیتهای این مرکز گفت:کتابخانه شیخ شلتوت دارای ۳۳ هزار جلد کتاب و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ عضو فعال است.
این کتابخانه همهروزه آماده ارائه خدمات به شهروندان است و علاقهمندان میتوانند با ارائه شناسنامه، یک قطعه عکس و پرداخت مبلغی اندک، بهمدت یک سال عضو کتابخانه شوند.
شهرستان مهاباد در حال حاضر دارای سه کتابخانه عمومی به نامهای شیخ شلتوت، فجر و پرتو دانش است که در مجموع بیش از ۶۰ هزار جلد کتاب در اختیار علاقهمندان به مطالعه قرار دارد.