پخش زنده
امروز: -
در راستای مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی به استان، طرح ساماندهی و حفاظت از قلعه تاریخی حسنآباد سنندج در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در بازدید از قلعه تاریخی حسنآباد سنندج با بیان این مطلب افزود: در راستای سفر وزیر میراثفرهنگی به استان و با تاکید بر احیای این قلعه تاریخی، وضعیت فعلی محوطه، سازههای باقیمانده و نیازهای حفاظتی آن بررسی شد.
طالبنیا گفت: مطالعات اولیه برای شناسایی دقیق محدوده و وضعیت حفاظتی قلعه در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل آن، طرح ساماندهی محیطی و مرمتی با همکاری شهرداری و شورای شهر اجرا خواهد شد.